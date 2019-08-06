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Espreso.tvМирВ ночном клубе Торонто произошла стрельба: 7 раненых, 1 в критическом состоянии

В ночном клубе Торонто произошла стрельба: 7 раненых, 1 в критическом состоянии


фото: thestatesman
В результате стрельбы в ночном клубе в канадском Торонто семь человек получили ранения
Об этом сообщает Globalnews со ссылкой на местных полицейских.

"Один человек находится в критическом состоянии и еще 6 получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе на севере Торонто в понедельник ночью", - говорится в сообщении.

Сейчас четыре человека находятся в больнице.

По данным полицейского Стейси Дэвис, была информация, что стрельба произошла в результате конфликта в самом клубе.

Однако правоохранители еще не уведомили информацию о предполагаемом стрелке.

Отмечается, на момент стрельбы в ночном клубе находилось 250 человек.

  • Как сообщалось ранее, 20 человек погибли и более 20 получили ранения в результате стрельбы в торговом комплексе в Эль-Пасо, штат Техас, в субботу утром.
  • А в субботу ночью произошла еще одна стрельба в городе Дейтон, штат Огайо. Там террорист расстрелял 9 человек и ранил еще 27 человек.
  • Выяснилось, что террорист приобрел АК-47 через интернет из Техаса, ведь в его жизни не было ничего, что бы помешало ему приобрести оружие легально
  • Вчера, 4 августа, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил трехдневный траур по погибшим во время стрельбы в штатах Огайо и Техас.
  • Правительство Мексики заявило о намерении предпринять юридических шагов против США после того, как во время стрельбы в американском городе Эль-Пасо погибли шестеро мексиканцев.
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