В ночном клубе Торонто произошла стрельба: 7 раненых, 1 в критическом состоянии

"Один человек находится в критическом состоянии и еще 6 получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе на севере Торонто в понедельник ночью", - говорится в сообщении.

Сейчас четыре человека находятся в больнице.

По данным полицейского Стейси Дэвис, была информация, что стрельба произошла в результате конфликта в самом клубе.

Однако правоохранители еще не уведомили информацию о предполагаемом стрелке.

Отмечается, на момент стрельбы в ночном клубе находилось 250 человек.