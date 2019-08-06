В Ливии дрон уничтожил украинский Ил, перевозивший гуманитарный груз
Об этом сообщила директор компании Елена Малахова, передает LIGA.net.
Самолет выполнял рейс из Анкары в Мисураты в рамках сотрудничества с Международной организацией Красного Креста.
По словам директора Скайавиатранс, беспилотник обстрелял самолет сразу по прибытии в аэропорт, когда осуществлялась выгрузка гуманитарного груза.
Всего было выпущено несколько снарядов, первый из них попал в правое крыло и спровоцировал пожар. В результате самолет полностью сгорел. Вероятно, груз также сгорел.
Малахова сообщила, что в момент обстрела на борту находились несколько членов экипажа, но они успели эвакуироваться. В результате обстрела никто из восьми членов экипажа не пострадал. На данный момент члены экипажа ждут возвращения в Украину.
По ее словам, пока один дрон обстреливал украинский самолет, другой беспилотник делал фото. Через 40 минут после инцидента фото и видео удара появились на сайтах российских СМИ и блоггеров, отметила она.
"Мне кажется, что не без того, что Москва поддерживает незаконное правительство генерала Хафтара, который пытается захватить власть в Ливии", - сказала Малахова.
По оценке компании, стоимость уничтоженного Ил составляет менее $2,5 млн.
صور قريبة من قاعدة مصراتة الجوية الليلة بعد الضربات الجوية pic.twitter.com/xOJcWLYZVl- بوابة افريقيا الاخبارية afrigatenews (@afrigatenewsly) August 6, 2019
مصراته الان- Khalid (@benniran) August 5, 2019
إستهداف طائرة محملة بالذخيرة بعد هبوطها بقليل ف الكلية الجوية مصراتة واحترقت بالكامل
الله اكبر ولله الحمد pic.twitter.com/74ysXPiiwP
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