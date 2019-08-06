//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Китае наводнение смыло туристов в ущелье: 13 погибших

В Китае наводнение смыло туристов в ущелье: 13 погибших


фото: shine.cn
В неосвоенном районе центральнокитайской провинции Хубэй 13 человек погибли в результате внезапного наводнения, вызванного ливнем
Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

"По предварительной информации, было установлено, что погибшие - это туристы из других регионов страны", - говорится в сообщении.

Как отмечается, инцидент произошел 4 августа примерно в 18:40 в ущелье Добби уезда Хефен. В результате сильных осадков в ущелье произошел паводок, который смыл часть людей, которые приехали туда на прогулку.

Сообщается, что 61 человека удалось спасти. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Местное правительство объявило предупреждение "красного" уровня о ливневых дождях, отметив о высоких рисках неожиданных наводнений, геологических бедствий и выхода рек из берегов.

Китай имеет четырехуровневую цветную систему предупреждений о погодных условиях: высокий уровень - красный, затем идут оранжевый, желтый и синий.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

6 августа, 2019 вторник

больше новостей

6 августа, 2019 вторник

5 августа, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать