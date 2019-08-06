В Китае наводнение смыло туристов в ущелье: 13 погибших

"По предварительной информации, было установлено, что погибшие - это туристы из других регионов страны", - говорится в сообщении.

Как отмечается, инцидент произошел 4 августа примерно в 18:40 в ущелье Добби уезда Хефен. В результате сильных осадков в ущелье произошел паводок, который смыл часть людей, которые приехали туда на прогулку.

Сообщается, что 61 человека удалось спасти. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Местное правительство объявило предупреждение "красного" уровня о ливневых дождях, отметив о высоких рисках неожиданных наводнений, геологических бедствий и выхода рек из берегов.

Китай имеет четырехуровневую цветную систему предупреждений о погодных условиях: высокий уровень - красный, затем идут оранжевый, желтый и синий.