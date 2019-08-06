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Espreso.tvОбществоВ Госкомтелерадио отрицают продажу студии "Укртелефильм"

В Госкомтелерадио отрицают продажу студии "Укртелефильм"


фото: tsn
Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм" не продана, а присоединится к "Национальной общественной телерадиокомпании Украины"

Об этом сообщает пресс служба Госкомтелерадио.

"Фонд Государственного имущества Украины продал за 5.1 млн грн единый имущественный комплекс государственного специализированного предприятия" Укртелефильм ", расположенный на ул. Кирилловская, 160", - информирует Госкомтелерадио.

Отметили, что некоторые СМИ допустили ошибку, называя ГСП студией телевизионных фильмов и иллюстрируя публикации фотографиями зданий и логотипом другого государственного предприятия - "Украинской студии телевизионных фильмов "Укртелефильм", расположенного по адресу ул. Ованеса Туманяна, 15.

ГСП "Укртелефильм" и ГП "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм", несмотря на схожесть названий, являются разными предприятиями. Они находятся по разным адресам, не сотрудничали, не имеют общего имущества и общих проектов, уточнили в Госкомтелерадио.

Помимо того, в Госкомтелерадио напомнили, что согласно решению правительства сейчас идет процесс преобразования ГП "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм" в публичное акционерное общество "Укртелефильм" с последующим присоединением его к Публичному акционерному обществу "Национальная общественная телерадиокомпания Украины (ПАО "НСТУ"), 100% акций которого принадлежит государству.

 

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