В Австралии впервые применили эвтаназию

6 августа, 2019, 17:37

61-летняя Керри Робертсон стала первой, к кому в Австралии применили закон об эвтаназии

Об этом сообщает ВВС.

61-летняя Керри Робертсон, страдавшая от рака, умерла в штате Виктория. Это единственный штат в стране, где разрешена эвтаназия. Другие штаты пока рассматривают возможность принятия подобного закона.

В 2010 году госпоже Робертсон диагностировали рак молочной железы, но впоследствии он распространился на кости, легкие и печень.

Родственники женщины говорят, что она решила отказаться от химиотерапии и лучевой терапии в марте - после того, как "боль стала невыносимой".

Закон штата Виктория, позволяющий эвтаназию, вступил в силу в июне этого года. Он позволяет пациентам, состояние которых отвечает определенным критериям, получить смертельные лекарства. Женщина подала заявку на эвтаназию, которую одобрили через 26 дней.

"Мы были рядом с ней, фоном играла музыка Дэвида Боуи, она была окружена любовью и последними словами - простыми и достойными", - говорит дочь женщины Николь Робертсон. - Главное для меня - это сознание, что мы сделали все, что могли, чтобы она была счастливой, а ее смерть была комфортной".

Закон штата Виктория был разработан для смертельно больных пациентов, испытывающих сильную боль.

Правила предусматривают, что пациент должен отправить по крайней мере три запроса специально обученным врачам. Авторами такого запроса могут быть только совершеннолетние пациенты, которым, по прогнозам врачей, осталось жить не более 6 месяцев.