Усик узнал окончательную дату дебюта в супертяжелом весе

6 августа, 2019, 11:03

Украинский боксер Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе 12 октября в Чикаго

Об этом сообщает ESPN.

Усик проведет следующий бой 12 октября на Wintrust Arena в Чикаго (США). Скорее всего, соперником украинца станет камерунец Карлос Такам, с которым бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) планировал дебют в супертяжелом весе 25 мая. Тогда бой был отменен из-за травмы нашего боксера.

Сейчас переговоры о поединке украинца еще не завершены. Планируется, что Усик выйдет на ринг в главном бою вечера бокса, организованного промоутерской компанией Эдди Хирна Matchroom Boxing, который будет транслироваться на стриминговий платформе DAZN.