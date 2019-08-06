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Espreso.tvСпортУсик узнал окончательную дату дебюта в супертяжелом весе

Усик узнал окончательную дату дебюта в супертяжелом весе


фото: talkSPORT
Украинский боксер Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе 12 октября в Чикаго

Об этом сообщает ESPN.

Усик проведет следующий бой 12 октября на Wintrust Arena в Чикаго (США). Скорее всего, соперником украинца станет камерунец Карлос Такам, с которым бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) планировал дебют в супертяжелом весе 25 мая. Тогда бой был отменен из-за травмы нашего боксера.

Сейчас переговоры о поединке украинца еще не завершены. Планируется, что Усик выйдет на ринг в главном бою вечера бокса, организованного промоутерской компанией Эдди Хирна Matchroom Boxing, который будет транслироваться на стриминговий платформе DAZN.

  • 30 июля стало известно, что украинский боксер Александр Усик за дебютный бой в супертяжелом весе получит $ 1,2 млн.
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