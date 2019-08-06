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Espreso.tvСпортУсик устроил совместный эфир с пророссийским пропагандистом Шарием в Instagram

Усик устроил совместный эфир с пророссийским пропагандистом Шарием в Instagram


фото: Instagram
Украинский боксер Александр Усик устроил в Instagram совместный видеочат с пророссийским блоггером Анатолием Шарием

Усик транслировал беседу с Шарием в прямом эфире на своей странице в Instagram.

Боксер, который сейчас находится в США, рассказал пророссийском пропагандисту о подготовке к следующему бою. Также они поговорили о политике и критику в адрес Усика, по его позиции относительно оккупированного Крыма, который боксер регулярно посещает, несмотря на российскую аннексию.

Усик и Шарий во время общения выразили восхищение друг другом, а боксер, который родился в Симферополе, признался, что следить за блоггером ему посоветовал другой украинский боксер - Александр Гвоздик.

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