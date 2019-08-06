Убийство Гандзюк: Луценко назвал соглашение с Павловским основой для осуждения Мангера
Об этом Луценко заявил в комментарии СМИ, обнародованном в Facebook его пресс-службой.
"Есть значительный прогресс в деле Гандзюк. Пять человек отбывают наказание за убийство, один человек находится в процессе в Одессе и разговор о том, что соглашение с ним - это плохо, не выдерживает никакой критики, поскольку именно на соглашении с господином Павловским основывается вся возможность привлечения к ответственности организаторов - господина Мангера и господина Левина", - сказал Луценко.
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Генпрокурор назвал вполне возможным задержание Левина, который сейчас скрывается.
"В этом деле остается еще один фигурант - господин Левин по прозвищу Москаль, который скрывается от правосудия. Не только украинские правоохранительные органы, но и спецслужбы наших стратегических союзников сейчас занимаются тем, чтобы его в рамках решения Интрепола задержать и экстрадировать в Украину. Это вполне возможно с той информацией, которую мы имеем ", - добавил Луценко.
Отметим, несмотря на слова генпрокурора о наказании за убийство, 5 осужденных в совершении нападения на Гандзюк признали свою вину в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, совершенного способом, носящим характер особого мучения, группой лиц, по заказу, с целью запугивания потерпевшего, повлекшее смерть потерпевшего. Суд объявил им приговоры - от 3 до 6,5 лет заключения.
Так, подстрекатель Сергей Торбин получил 6 лет 6 месяцев, исполнитель Никита Грабчук - 6 лет, сообщники Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский - по 4 года, Виктор Горбунов - 3 года лишения свободы.
- Напомним, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
- 28 января 2019 года отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
- Позже Мангеру изменили подозрение с заказа убийства на заказ избиения.
- Луценко предположил появление новых фигурантов в деле Гандзюк.
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