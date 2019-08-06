У Зеленского анонсировали онлайн-кабинет для застройщиков

6 августа, 2019, 11:11

В рамках инициативы "Государство в смартфоне" разрабатывается онлайн-кабинет для застройщиков, который представят в сентябре

Об этом в интервью Liga.Tech заявил советник президента по digital-направлению Михаил Федоров.

По его словам, все разрешения на строительство можно будет получить без участия чиновников, без необходимости носить их в Государственную архитеткутрно-строительную инспекцию (ГАСК).

"Система сама автоматом понимает, давать тебе разрешение или нет. Происходит электронное взаимодействие с другими реестрами", - добавил Федоров.