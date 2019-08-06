У Зеленского анонсировали онлайн-кабинет для застройщиков
6 августа, 2019, 11:11
В рамках инициативы "Государство в смартфоне" разрабатывается онлайн-кабинет для застройщиков, который представят в сентябре
Об этом в интервью Liga.Tech заявил советник президента по digital-направлению Михаил Федоров.
По его словам, все разрешения на строительство можно будет получить без участия чиновников, без необходимости носить их в Государственную архитеткутрно-строительную инспекцию (ГАСК).
"Система сама автоматом понимает, давать тебе разрешение или нет. Происходит электронное взаимодействие с другими реестрами", - добавил Федоров.
- Напомним, в апреле правительство внесло изменения в перечень строительных работ, не требующих разрешительных документов на их выполнение, и по окончании которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию.
- А в феврале вступили в силу изменения, направленные на упрощение и ускорение процедуры "строительной амнистии" .
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