//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУ Зеленского анонсировали онлайн-кабинет для застройщиков

У Зеленского анонсировали онлайн-кабинет для застройщиков


фото: Українська правда
В рамках инициативы "Государство в смартфоне" разрабатывается онлайн-кабинет для застройщиков, который представят в сентябре

Об этом в интервью Liga.Tech заявил советник президента по digital-направлению Михаил Федоров.

По его словам, все разрешения на строительство можно будет получить без участия чиновников, без необходимости носить их в Государственную архитеткутрно-строительную инспекцию (ГАСК).

"Система сама автоматом понимает, давать тебе разрешение или нет. Происходит электронное взаимодействие с другими реестрами", - добавил Федоров.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

6 августа, 2019 вторник

больше новостей

6 августа, 2019 вторник

5 августа, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать