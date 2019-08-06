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Espreso.tvОбществоСупрун рассказала, как вычислить наличие избыточного веса

Супрун рассказала, как вычислить наличие избыточного веса

Вр. и. о. министра здравоохранения отметила, что часто люди со здоровым весом считают себя "жирными" или "дрищами" и стремятся себя изменить

Об этом Ульяна Супрун сообщила в своем Facebook.

При оценке веса следует опираться на индекс массы тела и соотношение талии к бедрам, отметила исполняющая обязанности министра и добавила, что сам по себе вес не является достаточным ориентиром.

"Здоровый индекс массы тела - соотношение веса к квадрату роста - колеблется от 18,5 до 24,9. Довольно много людей имеют на самом деле здоровый вес, но считают себя "жирными" (женщины) или "дрищами" (мужчины) и стремятся свой вес изменить, хотя особой не нужды нет. Избыточный вес определяется ИМТ 25-29.5. Ожирение имеет три степени, и начинается с ИМТ 30 и больше. ИМТ, меньше 18.5, мал", - пояснила Супрун.

Для вычисления ИМТ следует разделить вес (в кг) на рост (в метрах) в квадрате.

"Соотношение талии к бедрам сообщит нам об угрозе висцерального ожирения - талия должна быть меньше бедер. У мужчин это соотношение должно быть 0.9 или меньше, а у женщин - 0.85 или меньше", - отметила Супрун.

Она пояснила, что висцеральное ожирение - это существенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и эректильной дисфункции.

Вместе с тем, отсутствие жира вредно и даже опасно для жизни. Жировая ткань выделяет или изменяет ряд гормонов. У женщин с очень низким содержанием жира в теле может начаться дисменорея - нарушение менструального цикла или его прекращение.

"Распределение жира в теле во многом зависит от наследственности - плотности рецепторов гормонов на разных частях тела. Именно это обуславливает, например, большой бюст и отсутствие тонкой талии у некоторых женщин, или худые плечи, но достаточно большие ягодицы и ноги у других. В этом случае при трудно "делать талию" или "худеть в ногах" - лучше принять свое тело и заботиться о здоровье. В этом и заключается боди-позитив ", - подчеркнула Супрун.

Главная задача, стоящая перед нами, это держать вес и талию в пределах нормальных значений благодаря способам, не подрывающим наше физическое и психическое здоровье и бюджет.

Среди угроз, которые несет избыточный вес, исполняющая обязанности министра здравоохранения выделяет следующие:

- ожирение на 180% увеличивает риск рака поджелудочной железы;

- с увеличением индекса массы тела и окружности талии пропорционально возрастает риск рака прямой кишки;

- ожирение часто приводит к депрессии, а депрессивное или тревожное расстройство приводят к перееданию и ожирению;

- в краткосрочной перспективе ожирение здоровье не портит. Но чем дальше, тем заметнее его влияние: рост риска апноэ (остановки дыхания во сне), диабета 2 типа, атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний и нарушения работы почек. Особенно развитию хронических болезней способствует висцеральный жир (внутренний). А вот жир только на бедрах не представляет особой угрозы здоровью;

- висцеральное ожирение у мужчин приводит к гормональным проблемам. В жировой ткани фермент альфа-редуктаза превращает тестостерон в одну из форм эстрогена, женского гормона. Висцеральное ожирение также увеличивает риск эректильной дисфункции

- есть "метаболически здоровые" люди с лишним весом или ожирением. Их анализы уровня холестерина или маркеров воспаления в норме, но это не повод продолжать в таком же духе. Ожирение является универсальным фактором предвидения (предиктором) преждевременной смерти;

- ожирение у женщин сопровождает 35-65% случаев синдрома поликистозных яичников, и увеличивает риск осложнений во время беременности и родов, и потребность в кесаревом сечении.

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