Супрун рассказала, как вычислить наличие избыточного веса

6 августа, 2019, 18:22

Вр. и. о. министра здравоохранения отметила, что часто люди со здоровым весом считают себя "жирными" или "дрищами" и стремятся себя изменить

Об этом Ульяна Супрун сообщила в своем Facebook.

При оценке веса следует опираться на индекс массы тела и соотношение талии к бедрам, отметила исполняющая обязанности министра и добавила, что сам по себе вес не является достаточным ориентиром.

"Здоровый индекс массы тела - соотношение веса к квадрату роста - колеблется от 18,5 до 24,9. Довольно много людей имеют на самом деле здоровый вес, но считают себя "жирными" (женщины) или "дрищами" (мужчины) и стремятся свой вес изменить, хотя особой не нужды нет. Избыточный вес определяется ИМТ 25-29.5. Ожирение имеет три степени, и начинается с ИМТ 30 и больше. ИМТ, меньше 18.5, мал", - пояснила Супрун.

Для вычисления ИМТ следует разделить вес (в кг) на рост (в метрах) в квадрате.

"Соотношение талии к бедрам сообщит нам об угрозе висцерального ожирения - талия должна быть меньше бедер. У мужчин это соотношение должно быть 0.9 или меньше, а у женщин - 0.85 или меньше", - отметила Супрун.

Она пояснила, что висцеральное ожирение - это существенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и эректильной дисфункции.

Вместе с тем, отсутствие жира вредно и даже опасно для жизни. Жировая ткань выделяет или изменяет ряд гормонов. У женщин с очень низким содержанием жира в теле может начаться дисменорея - нарушение менструального цикла или его прекращение.

"Распределение жира в теле во многом зависит от наследственности - плотности рецепторов гормонов на разных частях тела. Именно это обуславливает, например, большой бюст и отсутствие тонкой талии у некоторых женщин, или худые плечи, но достаточно большие ягодицы и ноги у других. В этом случае при трудно "делать талию" или "худеть в ногах" - лучше принять свое тело и заботиться о здоровье. В этом и заключается боди-позитив ", - подчеркнула Супрун.

Главная задача, стоящая перед нами, это держать вес и талию в пределах нормальных значений благодаря способам, не подрывающим наше физическое и психическое здоровье и бюджет.

Среди угроз, которые несет избыточный вес, исполняющая обязанности министра здравоохранения выделяет следующие:

- ожирение на 180% увеличивает риск рака поджелудочной железы;

- с увеличением индекса массы тела и окружности талии пропорционально возрастает риск рака прямой кишки;

- ожирение часто приводит к депрессии, а депрессивное или тревожное расстройство приводят к перееданию и ожирению;

- в краткосрочной перспективе ожирение здоровье не портит. Но чем дальше, тем заметнее его влияние: рост риска апноэ (остановки дыхания во сне), диабета 2 типа, атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний и нарушения работы почек. Особенно развитию хронических болезней способствует висцеральный жир (внутренний). А вот жир только на бедрах не представляет особой угрозы здоровью;

- висцеральное ожирение у мужчин приводит к гормональным проблемам. В жировой ткани фермент альфа-редуктаза превращает тестостерон в одну из форм эстрогена, женского гормона. Висцеральное ожирение также увеличивает риск эректильной дисфункции

- есть "метаболически здоровые" люди с лишним весом или ожирением. Их анализы уровня холестерина или маркеров воспаления в норме, но это не повод продолжать в таком же духе. Ожирение является универсальным фактором предвидения (предиктором) преждевременной смерти;

- ожирение у женщин сопровождает 35-65% случаев синдрома поликистозных яичников, и увеличивает риск осложнений во время беременности и родов, и потребность в кесаревом сечении.