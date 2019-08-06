Судно из Африки оштрафовали на $15 тыc. за визит в аннексированный Крым
6 августа, 2019, 19:26
Судно под флагом Того привлекли к ответственности за незаконное посещение аннексированного Россией Крыма
Об этом сообщили в прокуратуре Автономной Республики Крым.
Ведомство установило, что суда RANI и ALIANCA нарушили порядок въезда на временно оккупированную территорию.
Кроме того, Министерство иностранных дел Украины провело "соответствующую работу" с Морской администрацией Республики Того.
"Как следствие, судно ALIANCA исключено из Реестра судоходства, что лишает последнее права плавания под флагом Того, и наложены штрафные санкции в размере 15 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.
У второго судна сменился владелец, в связи с чем нового владельца предупредили об исключении судна из Реестра судоходства в случае повторного захода в Крым.
- Напомним, 11 апреля 2019 года Эстония не пустила в свои воды российское судно, потому что на нем были курсанты из Крыма.
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