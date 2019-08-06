Суд отказался пересмотреть приговор главному фигуранту дела Оксаны Макар
6 августа, 2019, 18:41
Центральный райсуд Николаева отказал в пересмотре дела главном фигуранту дела об изнасиловании и убийстве Оксаны Макар Евгению Краснощеку, который был приговорен к пожизненному заключению
Об этом сообщает Укринформ.
"Коллегия суда приняла решение отказать осужденному Краснощеку в пересмотре дела", - говорится в решении суда.
Краснощек отказался общаться с журналистами и не захотел комментировать решение суда.
- Напомним, 9 марта 2012 года в Николаеве трое парней изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар, а потом один из них задушил ее. Стремясь избавиться от тела, они отнесли его на строительную площадку, где бросили в яму с мусором и подожгли. Но Оксана выжила и была найдена на следующий день случайным прохожим.
- 4 июня 2014 года Высший специализированный суд Украины вынес окончательное решение: назначил Евгению Краснощеку пожизненное заключение, Максиму Присяжнюку - 15 лет лишения свободы и Артему Погосяну - 14 лет лишения свободы.
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