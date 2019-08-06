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Espreso.tvОбществоСуд отказался пересмотреть приговор главному фигуранту дела Оксаны Макар

Суд отказался пересмотреть приговор главному фигуранту дела Оксаны Макар

Центральный райсуд Николаева отказал в пересмотре дела главном фигуранту дела об изнасиловании и убийстве Оксаны Макар Евгению Краснощеку, который был приговорен к пожизненному заключению

Об этом сообщает Укринформ.

"Коллегия суда приняла решение отказать осужденному Краснощеку в пересмотре дела", - говорится в решении суда.


Краснощек отказался общаться с журналистами и не захотел комментировать решение суда. 

  • Напомним, 9 марта 2012 года в Николаеве трое парней изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар, а потом один из них задушил ее. Стремясь избавиться от тела, они отнесли его на строительную площадку, где бросили в яму с мусором и подожгли. Но Оксана выжила и была найдена на следующий день случайным прохожим.
  • 4 июня 2014 года Высший специализированный суд Украины вынес окончательное решение: назначил Евгению Краснощеку пожизненное заключение, Максиму Присяжнюку - 15 лет лишения свободы и Артему Погосяну - 14 лет лишения свободы.
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