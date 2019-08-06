США закрыли безвизовый въезд для иностранцев, посещавших КНДР

"Соединенные Штаты больше не позволят гражданам Южной Кореи и другим иностранцам въезжать в США без визы, если они посещали Северную Корею в период с марта 2011 года", - говорится в сообщении.

Согласно новым правилам, которые вступили в силу сегодня, иностранцы, посещавшие КНДР в последние 8 лет, должны подавать документы на визу США и приходить на собеседование в американское посольство.

По данным источников в МИД РК, около 37 тысяч граждан Южной Кореи посетили КНДР с 1 марта 2011 года.

До сих пор США безоговорочно позволяли гражданам 38 стран - в том числе и Южной Кореи - въезжать в страну без визы на срок до 90 дней.