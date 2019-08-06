США закрыли безвизовый въезд для иностранцев, посещавших КНДР
6 августа, 2019, 17:37
Правительство США лишило права безвизового въезда иностранцев, посещавших Северную Корею после марта 2011 года
Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на чиновника МИД Южной Кореи.
"Соединенные Штаты больше не позволят гражданам Южной Кореи и другим иностранцам въезжать в США без визы, если они посещали Северную Корею в период с марта 2011 года", - говорится в сообщении.
Согласно новым правилам, которые вступили в силу сегодня, иностранцы, посещавшие КНДР в последние 8 лет, должны подавать документы на визу США и приходить на собеседование в американское посольство.
По данным источников в МИД РК, около 37 тысяч граждан Южной Кореи посетили КНДР с 1 марта 2011 года.
До сих пор США безоговорочно позволяли гражданам 38 стран - в том числе и Южной Кореи - въезжать в страну без визы на срок до 90 дней.
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