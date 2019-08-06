США предлагают России провести двустороннюю встречу по Донбассу, - росСМИ
6 августа, 2019, 17:22
Спецпред США по вопросам Украины Курт Волкер прислал запрос на встречу с помощником президента РФ Сурковым
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.
"Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отправил запрос на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым", - сообщил директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Российское СМИ со ссылкой на свой источник пишет, что американская сторона предлагает провести встречу в формате Сурков-Волкер в конце августа. Российская сторона пока сроки возможной встречи не согласовала.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-