США предлагают России провести двустороннюю встречу по Донбассу, - росСМИ

6 августа, 2019, 17:22

Спецпред США по вопросам Украины Курт Волкер прислал запрос на встречу с помощником президента РФ Сурковым

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

"Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отправил запрос на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым", - сообщил директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Российское СМИ со ссылкой на свой источник пишет, что американская сторона предлагает провести встречу в формате Сурков-Волкер в конце августа. Российская сторона пока сроки возможной встречи не согласовала.