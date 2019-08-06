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Espreso.tvМирСША предлагают России провести двустороннюю встречу по Донбассу, - росСМИ

США предлагают России провести двустороннюю встречу по Донбассу, - росСМИ


фото: dw
Спецпред США по вопросам Украины Курт Волкер прислал запрос на встречу с помощником президента РФ Сурковым

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

"Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отправил запрос на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым", - сообщил директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Российское СМИ со ссылкой на свой источник пишет, что американская сторона предлагает провести встречу в формате Сурков-Волкер в конце августа. Российская сторона пока сроки возможной встречи не согласовала.

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