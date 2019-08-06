Счастливый билет: домохозяйка из Жашкова выиграла миллион в лотерею "Лото-Забава"

6 августа, 2019, 10:05

Подарок на день рождения - чек на миллион и два дня роскошной жизни! Домохозяйка из Черкасской области приехала в столицу, чтобы получить чек на один миллион гривен от "Лото-Забава"

Такого праздника у Людмилы Рыбицкой из Жашкова не было никогда! День рождения женщина встречает в студии "Лото-Забава". Всех родных Людмила попросила смотреть эфир программы.

"Они даже не знают, чего они его должны смотреть. Будет сюрприз", - говорит победительница.

В "Лото-Забава" женщина играет более 10 лет. Впрочем, ни разу значительной суммы не выигрывала. Покупала билеты "на всякий случай" - верила, что когда-то миллион ее найдет.

Людмила вспоминает: когда пришла проверять билет, не поверила в выигрыш. Только когда проверила руками - поверила в удачу. Впрочем, семье не призналась. Почти полгода держала в секрете. Муж миллионерши, Валерий, узнал о выигрыше жены всего за неделю до поездки в студию "Лото-Забава".

Роскошный лимузин, экскурсия по достопримечательностям Киева, профессиональная фотосессия, отель в центре города, построенный на средства от лотерей, посещение престижных ресторанов и спа-салона - все это, в дополнение к миллиону, подарил Людмиле "Клуба Миллионеров" М.С.Л " . Изюминкой же программы стало путешествие в резиденцию президента беглого Виктора Януковича - Межигорье. Людмила и Валерий получили индивидуальную экскурсию по дому и прогулку живописной территории на электрокарах.

А во время обеда в роскошном ресторане с ведущей программы "Лото-Забава" Ларисой Руснак обладательницу миллиона поздравили с Днем рождения. Это для нее стало настоящим сюрпризом! Потратить средства супруги планируют на путешествия. Заветная мечта Людмилы - побывать в Париже.

Кстати, в тот же день, когда счастливчики с Жашкова получили чек на выигранный миллион, стало известно о появлении нового, 27 миллионера "Лото-Забава" в 2019 году. Всего же за все время существования популярной украинской лотереи миллионерами и мультимиллионерами стали 339 украинцев.