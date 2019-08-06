Самолет British Airways совершил экстренную посадку в Испании: 19 пострадавших

"Три пассажира пострадали от вдыхания дыма и 16 лицам была необходима другая медицинская помощь после того, как самолет British Airways совершил экстренную посадку в Испании", - говорится в сообщении.

В результате инцидента три пассажира были госпитализированы, еще 16 получили небольшие ожоги.

Как сообщает Daily Mail, рейс BA422 вылетел в понедельник вечером из лондонского аэропорта Хитроу со 175 пассажирами на борту.

Однако в Валенсии самолет был вынужден совершить экстренную посадку из-за сильного задымления внутри воздушного судна.

Перед приземлением пилот сообщил диспетчеру, что у самолета загорелся двигатель.

Отмечается, что после посадки пассажиры покидали самолет через экстренный выход на взлетно-посадочной полосе.

Позже сами пассажиры раскритиковали авиакомпанию в соцсетях за неудовлетворительное оказание им помощи. Они, в частности, жаловались на несвоевременное предоставление им информации и отсутствие оказания первой помощи.