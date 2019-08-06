//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирСамолет British Airways совершил экстренную посадку в Испании: 19 пострадавших

Самолет British Airways совершил экстренную посадку в Испании: 19 пострадавших

В результате экстренной посадки пассажирского самолета British Airways в Валенсии пострадали 19 человек
Об этом сообщает Daily Mail.

"Три пассажира пострадали от вдыхания дыма и 16 лицам была необходима другая медицинская помощь после того, как самолет British Airways совершил экстренную посадку в Испании", - говорится в сообщении.

В результате инцидента три пассажира были госпитализированы, еще 16 получили небольшие ожоги.

Как сообщает Daily Mail, рейс BA422 вылетел в понедельник вечером из лондонского аэропорта Хитроу со 175 пассажирами на борту.

Однако в Валенсии самолет был вынужден совершить экстренную посадку из-за сильного задымления внутри воздушного судна.

Перед приземлением пилот сообщил диспетчеру, что у самолета загорелся двигатель.

Отмечается, что после посадки пассажиры покидали самолет через экстренный выход на взлетно-посадочной полосе.

Позже сами пассажиры раскритиковали авиакомпанию в соцсетях за неудовлетворительное оказание им помощи. Они, в частности, жаловались на несвоевременное предоставление им информации и отсутствие оказания первой помощи.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

6 августа, 2019 вторник

больше новостей

6 августа, 2019 вторник

5 августа, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать