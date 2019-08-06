Ryanair увеличил количество маршрутов и рейсов из Украины более чем вдвое за год

6 августа, 2019, 10:18

Авиакомпания-лоукостер Ryanair в ноябре 2019 года, после вступления в силу расписания зимнего сезона полетов 2019/2020 годов, более чем вдвое увеличит число маршрутов и рейсов в Украину по сравнению с ноябрем 2018 года, когда лоукостер запустил полноценную полетную программу в Украине

Об этом свидетельствует исследование avianews .

Если в ноябре 2018 года маршрутная сеть лоукостера насчитывала 17 направлений из Киева и Львова, то в ноябре 2019 года она будет включать 40 маршрутов из Киева, Львова, Одессы и Харькова. Вместе с тем количество рейсов из Украины увеличится с 52 до 113 в неделю. В эти данные включены и два направления 100% дочки Ryanair - Laudamotion.

Наибольший прирост рейсов и маршрутов Ryanair запланирован в аэропорту Борисполь. Если в ноябре 2018 года маршрутная сеть из украинской столицы насчитывала 12 пунктов с 38 рейсами в неделю, то в ноябре 2019 года будет включать 26 направлений, по которым будут происходить 80 рейсов в неделю.

Рост числа полетов из регионов состоится благодаря запуску рейсов из Одессы и Харькова, откуда Ryanair не летал в прошлом году. Из Одессы в ноябре 2019 года лоукостер будет осуществлять 13 рейсов в неделю по шести направлениям, из Харькова - 6 рейсов в неделю по трем маршрутам.

Количество рейсов из Львова не изменилось. Из этого города в ноябре 2019 Ryanair будет осуществлять 14 рейсов в неделю по пяти направлениям. Аналогичный показатель у авиакомпании был и в ноябре 2018 года.

Фото: avianews.com