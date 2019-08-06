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Espreso.tvМир"Путин в золотой лихорадке": Москва начала самую глобальную спекуляцию золотом, - СМИ

"Путин в золотой лихорадке": Москва начала самую глобальную спекуляцию золотом, - СМИ


фото: tass
РФ активно пополняет свои золотые запасы, создав крупнейшую спекуляцию на мировом рынке этого драгоценного металла
Об этом говорится в публикации NTV под названием "Владимир Путин в золотой лихорадке", сообщает Укринформ.

"Российский центробанк по указанию Путина скупает от 4 до 5 тонн золота. Еженедельно. Он занимается этим уже много месяцев. Почти незамеченным мировой общественностью Путин начал самую глобальную спекуляцию золотом за десятилетия", - говорится в статье.

Золотые запасы РФ сейчас превышают 2000 тонн, отмечает издание. Только в июне Москва приобрела 18,66 тонны драгоценного металла. С начала года золотой клад Путина вырос на 100 тонн.

Спекуляции Путина, кажется, срабатывают, пишет автор статьи Вольфрам Майер. Поскольку цена золота выросла на 20% в течение года и теперь достигла шестилетнего максимума, российские резервы арифметически увеличились примерно на 20 млрд долларов. Аналитики оценивают стоимость драгоценного металла в хранилищах центрального банка России более чем 100 млрд долларов. Путин гордо заявляет: "Впервые в нашей истории наши резервы покрывают весь внешний долг, как государственный, так и частный".

Всемирный совет по золоту (WorldGoldCouncil) определил, что российский центробанк в прошлом году был крупнейшим мировым покупателем золота - в московские хранилища положено 274,3 т приобретенного, среди прочего, за доллары, полученные от продажи государственных облигаций США.

В целом доля мировых золотых запасов у центральных банков по миру за один год выросла на 651 тонну. Это самое большое соотношение с 1971 года, когда США отказались от золотого стандарта. Почти половина из этого приходится на центральный банк России. И запущенная Путиным золотая лихорадка длится неделю за неделей.

Покупкой золота Путин, прежде всего, преследует политический мотив, говорится в материале. Россия хочет ослабить долларовое доминирование и стремится "дедолларизировать" свои резервы и свою торговую валюту. Импорт и экспорт системно переориентируется на национальные валюты со все большим числом государств-партнеров. Согласно анализу Bloomberg, сейчас огромные торговые потоки в Россию и из России обрабатываются без расчетов в долларах.

А поскольку доллар - с точки зрения Москвы - используется как политическое оружие против России, золото является идеальным для защиты от санкций, привязанных к доллару. В то время как золотовалютные резервы растут до рекордно высоких показателей, сейчас в хранилищах российского центрального банка есть всего 12,8 млрд долларов государственных облигаций США, тогда как в 2010 году их было почти 180  млрд долларов.

Антиамериканская мотивация "перехода" на золото имеет для Путина сейчас два "странных спекулятивных последствия".

С одной стороны, цена на золото растет с каждым последующим усилением торгового американо-китайского спора. Вообще любая неопределенность на мировых финансовых рынках приводит к росту цены на золото, поэтому многие инвесторы во всем мире считают золото безопасным активом в случае кризисов. Итак, чем сильнее президент США Дональд Трамп будет втягиваться в торговую схватку с Китаем, тем более ценным будет золотой клад Путина.

С другой стороны, золотые спекуляции Путина также выигрывают от политики Трампа по удешевлению денег (девальвации). Чем активнее Вашингтон и Федрезерв подталкивают процентные ставки к снижению, тем более интересной глобальной инвестицией становится золото.

Но он продвигает свои спекуляции также и по собственной инициативе. Почти все золото, которое добывается российскими шахтами, сейчас скупается центробанком РФ. В прошлом году он приобрел 274 из 314 тонн золота, добытого в России. Это приводит к уменьшению металла в обращении на мировом рынке и, следовательно, росту его цены. Объемы мирового производства в застое. Goldman Sachs прогнозирует, что мировые объемы добычи золота даже уменьшатся в ближайшие годы.

Путин - не единственный, кто желает избавиться от долларовой зависимости. Путем Путина идет Китай, который продает огромные объемы своих государственных облигаций в США и покупает взамен золото. В первом полугодии КНР добавила еще 74 тонн к своему золотому богатству через такие операции. Даже Турция, Польша, Венгрия и Казахстан копируют стратегию и увеличивают закупки золота.

План Путина "Долой доллар, вперед с золотом" диктует правила игры, говорится в статье. Автор отмечает, что к 20-летнему юбилею своего правления на этой неделе российский президент устраивает "мировой политический переворот капиталистического рода". Путин хочет победить США их собственными средствами, пишет автор.

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