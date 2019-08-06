"Нам до **пы, трубу вообще можно закрыть": Коломойский об импорте и транзите газа из РФ

6 августа, 2019, 20:18

Игорь Коломойский заявил, что российский газ никогда не был нужен Украине, это придуманный пророссийскими украинскими олигархами фетиш для разграбления Украины

Об этом украинский миллиардер Игорь Коломойский сказал в интервью "РБК".

На просьбу прокомментировать заявление Бойко и Медведчука о том, что дешевле будет покупать российский газ напрямую в России, без посредников, Коломойский ответил: "Меня вообще не интересует, что говорят Бойко и Медведчук. Я считаю, что они коллаборационисты и предатели. Еще просто их измена не вырисовалась в статью Уголовного кодекса".

Говоря непосредственно о российском газе, он отметил: "Относительно российского газа - нам до **пы ваш газ. Это мое личное мнение. Вы нанесли нам столько вреда и убытков, еще 3 млрд вреда - надо сжать зубы и пережить. Я считаю, что трубу вообще можно было бы закрыть и забыть".

Он отметил, что Россия лишила Украину половины ВВП военными действиями, закрыла для нашей страны инвестиции от цивилизованных стран, ведь инвесторы не хотят вкладывать деньги туда, где может быть война.

"Российский газ Украине никогда не был нужен. Это фетиш, который придумали такие, как Фирташ, Левочкин, Бойко и Медведчук, чтобы грабить Украину и иногда Россию. Чем газ отличается от любого другого энергетического продукта? Ничем. Не можешь в России брать, бери в Европе", - подытожил Коломойский.