Последняя ОИК: ЦИК приняла протокол об итогах голосования в 210 округе

6 августа, 2019, 14:49

ЦИК приняла протокол ОИК об итогах голосования в ОВО №210 с пометкой "Уточненный"

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

6 августа после перерыва Комиссия продолжила свою работу в режиме заседания.

ЦИК приняла протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования в ОВО № 210 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 с пометкой "Уточненный", который указанная комиссия составила после повторного подсчета голосов избирателей на 33 избирательных участках этого округа во исполнение решения суда.

В заседании Комиссии объявлен перерыв.