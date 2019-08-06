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Espreso.tvОбществоПоследняя ОИК: ЦИК приняла протокол об итогах голосования в 210 округе

Последняя ОИК: ЦИК приняла протокол об итогах голосования в 210 округе


фото: REUTERS
ЦИК приняла протокол ОИК об итогах голосования в ОВО №210 с пометкой "Уточненный"

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

6 августа после перерыва Комиссия продолжила свою работу в режиме заседания.

ЦИК приняла протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования в ОВО № 210 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 с пометкой "Уточненный", который указанная комиссия составила после повторного подсчета голосов избирателей на 33 избирательных участках этого округа во исполнение решения суда.

В заседании Комиссии объявлен перерыв.

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