Почти $22 млрд: валютные запасы Украины достигли шестилетнего максимума

6 августа, 2019, 17:05

Международные резервы Украины в июле выросли на $1,2 млрд и составили $ 21,84 млрд

Об этом сообщает НБУ.

Это самый высокий показатель с июля 2013 года, когда резервы превышали $22,7 млрд.

Изменение объемов валютных резервов в июле было связано с тремя основными факторами:

- благоприятная ситуация на валютном рынке вследствие роста интереса нерезидентов к гривневым ОВГЗ, а также сохранение положительной ценовой конъюнктуры для украинского экспорта и умеренных объемов импорта. $405,2 млн купили во время интервенций по выбору лучшего курса и еще $865,9 млн - по единому курсу.

- операции правительства по управлению государственным долгом. Расходы на обслуживание и погашение госдолга в размере $1,019 млрд почти полностью компенсировали за счет размещения валютных облигаций внутреннего госзайма - $1,006 млрд.

- переоценка финансовых инструментов снизила их стоимость на $56,6 млн.

Объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, чего достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.