НБУ ввел в обращение монету к 1000-летию правления Ярослава Мудрого
Об этом сообщает НБУ.
Отмечается, что посвящена она окончательному утверждению на киевском престоле (1019-1054) великого князя Ярослава Мудрого - государственного деятеля, во времена которого Киевская Русь достигла пика своего могущества.
"Под рукой Ярослава Владимировича Киевская государство укрепило и расширило свои границы, укрепило международное положение, а культура Руси достигла наивысшего развития", - говорится в сообщении.
Розничная цена монеты 2121 грн.
На аверсе монеты вверху размещен малый Государственный Герб Украины (слева), под которым надпись Украина; номинал - 20/гривен (справа) на фоне абриса куполов Софийского собора изображен макет реконструкции собора XI в., под которым стилизованный свиток Русской правды, по обе стороны от свитка: позолоченный верительный знак князя Ярослава Мудрого (слева) и печать (справа) год чеканки монеты 2019 (внизу слева).
На реверсе монеты изображен стилизованный фрагмент летописной миниатюры и надписи: Ярослав Мудрый на престоле (вверху), 1019 (внизу).