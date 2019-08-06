НБУ ввел в обращение монету к 1000-летию правления Ярослава Мудрого

6 августа, 2019, 15:07

Серебряная монета "1000 лет с начала правления киевского князя Ярослава Мудрого" вводится в обращение с 6 августа номиналом 20 гривен и тиражом 2500 штук

Об этом сообщает НБУ.

Отмечается, что посвящена она окончательному утверждению на киевском престоле (1019-1054) великого князя Ярослава Мудрого - государственного деятеля, во времена которого Киевская Русь достигла пика своего могущества.

"Под рукой Ярослава Владимировича Киевская государство укрепило и расширило свои границы, укрепило международное положение, а культура Руси достигла наивысшего развития", - говорится в сообщении.

Розничная цена монеты 2121 грн.

На аверсе монеты вверху размещен малый Государственный Герб Украины (слева), под которым надпись Украина; номинал - 20/гривен (справа) на фоне абриса куполов Софийского собора изображен макет реконструкции собора XI в., под которым стилизованный свиток Русской правды, по обе стороны от свитка: позолоченный верительный знак князя Ярослава Мудрого (слева) и печать (справа) год чеканки монеты 2019 (внизу слева).

На реверсе монеты изображен стилизованный фрагмент летописной миниатюры и надписи: Ярослав Мудрый на престоле (вверху), 1019 (внизу).