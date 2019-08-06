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Espreso.tvОбществоМощности терминалов Украины позволяют увеличить объемы нефтепродуктов в несколько раз - Омелян

Мощности терминалов Украины позволяют увеличить объемы нефтепродуктов в несколько раз - Омелян


фото: reuters
Мощности нефтяных терминалов в морских портах Украины позволяют многократно увеличить объемы нефтепродуктов уже сегодня

Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян по результатам совещания по сохранению энергетической независимости Украины, которое состоится совместно с представителем президента в правительстве Андреем Герусом, передает Еспресо.TV .

"Мощности нефтяных терминалов в морских портах Украины позволяют многократно увеличить объемы нефтепродуктов уже сегодня", - сказал Омелян.

По его словам, "Укрзализныця" имеет возможность обеспечить достаточное количество тягово и погрузочно-двигательного состава для транспортировки нефтепродуктов. Также компания сформирует неснижаемый стратегический запас дизельного топлива.

"Чем дольше бенефициары трубо-поставок будут избегать уплаты налогов в украинский бюджет - тем быстрее они потеряют рынок Украины", - подчеркнул Омелян.

Он добавил, что сегодня было принято решение сформировать оперативный штаб, который будет работать на ежедневной основе с крупнейшими нефтетрейдерами Украины:

"Чтобы любые прохождения по цестерновым маршрутам ни были под угрозой. И рынку не угрожало ни рост цен, ни какие-либо кризисы ", - сказал министр инфрастуктуры.

Напомним, представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что с августа поставки из стран Евросоюза, Беларуси и морем компенсируют уменьшение поставок дизтоплива из России с запасом .

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