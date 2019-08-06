МОН уменьшит количество разрешенных заявлений для поступающих на бюджет

6 августа, 2019, 15:24

На контрактную форму обучения можно представить любое количество заявлений

Об этом на брифинге сказала министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает "Укринформ".

Министерство образования и науки планирует внести изменения в условия приема в высшие учебные заведения и уменьшить количество заявлений, которые могут одновременно подать абитуриенты, с 7 до 5.

"Со следующего года мы внесем изменения в условия приема, и будет целесообразно оставить только 5 заявлений на бюджет. Количество специальностей не будет ограничено, можно будет подать 5 заявлений на 5 специальностей", - сказала Гриневич.

По ее словам, это связано с тем, что многие поступающих не использовали возможность подачи 6 и 7 заявлений.

Согласно ныне существующими требованиями, в этом году поступающие на бакалавра или сквозного магистра могли подать на бюджет 7 заявлений на 4 специальности. На контракт можно подать любое количество заявлений.