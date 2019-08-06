Массовое отравление на Львовщине: госпитализированы 9 человек

6 августа, 2019, 13:41

Пострадавшие отравились на поминках в селе Шумяч Турковского района блюдами домашнего приготовления

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации в Турковской ЦРБ пациентов с симптомами энтероколита: повышение температуры тела, понос, боли в животе, общая слабость.

Выяснилось, что пострадавшие 4 августа питались на поминках в селе Шумяч Турковского района - употребляли блюда домашнего приготовления.

"Всего за помощью обратилось 10 человек, из них 9 госпитализированы, 1 пациент лечится амбулаторно (отказ от госпитализации)", - говорится в сообщении.

Позднее 1 пациент был выписан по требованию. В стационаре остается 8 человек. Состояние всех пациентов средней тяжести.