Массовое отравление на Львовщине: госпитализированы 9 человек
Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации в Турковской ЦРБ пациентов с симптомами энтероколита: повышение температуры тела, понос, боли в животе, общая слабость.
Выяснилось, что пострадавшие 4 августа питались на поминках в селе Шумяч Турковского района - употребляли блюда домашнего приготовления.
"Всего за помощью обратилось 10 человек, из них 9 госпитализированы, 1 пациент лечится амбулаторно (отказ от госпитализации)", - говорится в сообщении.
Позднее 1 пациент был выписан по требованию. В стационаре остается 8 человек. Состояние всех пациентов средней тяжести.
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