Литва добивается от ЕС непризнания российских паспортов, выданных на Донбассе

6 августа, 2019, 12:11

Литовские дипломаты проводят активную работу над тем, чтобы российские паспорта, выданные в упрощенном порядке жителям ОРДЛО, не признавались в Европейском Союзе

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Литвы.

Отмечается, что если этого не удастся добиться, будут сделаны односторонние меры со стороны республики.

"Сейчас мы активно работаем над координированным ответом, на уровне ЕС, на продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, включая незаконно выданные Российской Федерацией документы жителям Украины на временно оккупированных Россией Донецкой и Луганской областях Украины", - говорится в сообщении.

По информации МИД Литвы, намерения не признавать такие паспорта не раз декларировались в различных международных форматах.

"В Брюсселе ведутся дискуссии, в которых государства-члены вместе с ведомствами ЕС ищут способы, как реализовать технически скоординированную и единую политику ЕС относительно непризнания таких паспортов", - сообщает министерство.

Литва ожидает, что все члены ЕС на основе общего подхода не признают эти паспорта.

Ранее МИД Эстонии приняло решение не признавать паспорта РФ , выданные жителям Донецкой и Луганской областей, если владелец паспорта ранее не был гражданином РФ.