Луценко: Уйду в отставку, как только соберется новый парламент
6 августа, 2019, 21:40
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку с должности с началом работы Верховной Рады 9-го созыва
Об этом Луценко заявил в эфире "Радио НВ".
"Как только новый парламент соберется... я подам заявление об отставке", - заявил он.
- Напомним, 11 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду представление об увольнении Луценко с должности генпрокурора.
- 18 июня в комитете Рады заявили, что не поддержат представление Зеленского.
- 19 июля Зеленский заявил, что после формирования большинства в новом парламенте будет обнародована кандидатура нового генпрокурора.
- 2 июля президент Украины Владимир Зеленский снова обратился к Верховной Раде с просьбой немедленно рассмотреть представление об увольнении Луценко.
- 22 июля Луценко ушел в отпуск.
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