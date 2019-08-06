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Espreso.tvОбществоЛуценко: Уйду в отставку, как только соберется новый парламент

Луценко: Уйду в отставку, как только соберется новый парламент

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку с должности с началом работы Верховной Рады 9-го созыва

Об этом Луценко заявил в эфире "Радио НВ".

"Как только новый парламент соберется... я подам заявление об отставке", - заявил он.

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