Лето возвращается, - синоптик Наталья Диденко
6 августа, 2019, 07:00
С 6 августа столбики термометров поднимутся до +30
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .
По прогнозу, на западе пройдут кратковременные грозовые дожди. Возможен град. Температура воздуха – +24...+27.
На севере Украины будет преобладать сухая погода, температура – +24...+25.
На востоке будет преобладать сухая погода – +23...+25.
В центральной части осадки маловероятны, температура – +22...+26.
На юге – без осадков, ожидается много солнца, температура – +25...+28 градусов.
В Киеве погода без осадков, температура – +25.
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