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Espreso.tvОбществоЛето возвращается, - синоптик Наталья Диденко

Лето возвращается, - синоптик Наталья Диденко

С 6 августа столбики термометров поднимутся до +30

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .

По прогнозу, на западе пройдут кратковременные грозовые дожди. Возможен град. Температура воздуха – +24...+27.

На севере Украины будет преобладать сухая погода, температура – +24...+25.

На востоке будет преобладать сухая погода – +23...+25.

В центральной части осадки маловероятны, температура – +22...+26.

На юге – без осадков, ожидается много солнца, температура – +25...+28 градусов.

В Киеве погода без осадков, температура – +25.

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