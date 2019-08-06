Лето возвращается, - синоптик Наталья Диденко

6 августа, 2019, 07:00

С 6 августа столбики термометров поднимутся до +30

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .

По прогнозу, на западе пройдут кратковременные грозовые дожди. Возможен град. Температура воздуха – +24...+27.

На севере Украины будет преобладать сухая погода, температура – +24...+25.

На востоке будет преобладать сухая погода – +23...+25.

В центральной части осадки маловероятны, температура – +22...+26.

На юге – без осадков, ожидается много солнца, температура – +25...+28 градусов.

В Киеве погода без осадков, температура – +25.