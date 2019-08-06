Курс доллара снова снижается
6 августа, 2019, 20:48
НБУ понизил курс доллара до 25,59 гривен
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
Национальный банк Украины (НБУ) на 7 августа 2019 года установил официальный курс доллара на отметке 25,59 гривен за доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 7 августа установлено на таком уровне - 2559,0328 гривен за 100 долларов (-14,4717 гривен). При этом курс доллара на 6 августа составил 2573,5045 гривен за 100 долларов.
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