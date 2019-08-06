К 2022 году Google полностью перейдет на производство из переработанных материалов
Об этом сообщает The Verge.
Переработанные материалы будут использоваться в смартфонах Pixel, ноутбуках Pixelbook, умных колонках серии Home, решениях для умного дома Nest, а также аксессуарах.
Google уже начал использовать переработанный пластик при изготовлении устройств Chromecast. Пластиковые бутылки, в частности, служат источником материалов при создании умных колонок Home и чехлов.
Кроме этого, к 2020 году Google обязуется сделать все свои поставки углеродно-нейтральными.
Глава подразделения по развитию аппаратного обеспечения Анна Миган сказала, что команда смогла сократить выбросы углерода в атмосферу на 40%, переключившись с воздушных перевозок на перевозки грузовым транспортом. Кроме этого, в США у Google есть партнерская программа по утилизации ненужных устройств компании.
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