Герус: в августе поставки дизтоплива из РФ уменьшатся вдвое, их компенсирует ресурс из Беларуси, ЕС и от поставок морем

6 августа, 2019, 14:12

Представитель президента в Кабмине заявил, что с августа поставки из стран Евросоюза, Беларуси и морем компенсируют уменьшение поставок дизтоплива из России с запасом

Об этом Андрей Герус сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Поставки российского ресурса с августа уменьшатся почти вдвое. Относительно трубопроводного транспорта, поставки будут уменьшены с 200 тыс. тонн до 100 тыс. тонн. Имеем информацию, что российский "Лукойл" хотел поставлять в Украину 80 тыс. тонн дизтоплива, а ранее поставлял около 20 тыс. тонн. Но пока не получил разрешений от российского министерства, и поставки "Лукойла" остановились с 1 августа ", - отметил Герус.

Он подчеркнул, что это нестабильный источник поставок, и Украина не хочет иметь зависимость от волюнтаристских решений, ведь все это держит рынок в подвешенном состоянии.

"А мы хотим, чтобы у нас была стабильная ситуация. И стабильность ситуации проявляется уже сейчас. Если раньше поставки морем составляли 10-20 тыс. тонн в месяц, то в августе еще будет 60-90 тыс. тонн. Итак имеем рост в 3 -4 раза поставок морем", - отметил представитель президента.

По его словам, Мозырский нефтеперерабатывающий завод переносит свой ремонт с сентября на октябрь и увеличивает поставки дизеля в Украине на 25%. Таким образом, если раньше было 180 тыс. тонн в месяц, то сейчас будет 250-260 тыс. тонн в месяц.

"Также есть увеличение поставок из Литвы, из стран ЕС и рост производства на украинских НПЗ. Итак, по августу видим огромный дополнительный ресурс из Беларуси, с моря и стран ЕС, с запасом компенсирует снижение поставок дизеля с РФ, снизятся в два раза ", - подытожил Герус.