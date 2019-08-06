Генпрокуратура анонсирует новые подозрения по делу о давлении на ВККС
Об этом написал в своем Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.
Так, генпрокурор Юрий Луценко отметил, что четыре подозрения по делу о злоупотреблениях и давлении на ВККС со стороны судей Окружного административного суда Киева не являются последними.
"На этой и следующей неделе мы изучим возможность вручения подозрений другим участникам схемы давления на ВККС. В частности, речь идет о должностных лицах Судебной администрации, Офиса омбудсмена и ряда других органов власти и других судей, которые были втянуты в вероятно незаконные схемы. Также будут проведены следственные действия и экспертиза голосов, которые были записаны в рамках проведения прослушки служебных кабинетов", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным Луценко, отрабатываются и эпизоды, не связанные с ВККС, где другие должностные лица как предыдущей, так и нынешней власти фактически пытались в ручном режиме использовать Окружной административный суд для принятия тех или иных нужных им политических и экономических решений.
"Юрий Луценко также пообещал рассекречивать эпизоды, которые пока остаются засекреченными, анализировать их, и в случае достаточности оснований объявлять подозрения по другим эпизодам, не связанным с ВККС. Глава ГПУ подчеркнул, что ключевое событие в календаре состоится уже на следующей неделе", - написал Лысенко.
Кроме того, в Генпрокуратуре сообщили, что представление о мерах относительно 4-х судей, которым объявлены подозрения, будут переданы в Высший совет правосудия до конца этой недели. А после разрешения ведомства представление направят в суд.
"В суде мы будем ходатайствовать о мере пресечения - отстранении их от занимаемой должности. Это будет главным сигналом - готова ли вся судебная система к адекватной оценке действий своих коллег", - подчеркнул Лысенко.
Напомним, ранее сообщалось, что всем судьям ОАСК, которых вызывали на допросы в Генеральную прокуратуру Украины, вручили подозрения.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-