Где пройдут дожди и когда ждать жару: прогноз от Натальи Диденко

6 августа, 2019, 11:56

В среду, 7 августа, в западной и северной частях Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами, температура в большинстве областей составит +25 ... +30 ° C

Об этом сообщила в Facebook синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"В среду свежим будет воздух на Востоке Украины, +24 ... + 26 градусов. В большинстве областей подскочат градуса к жаре, +25 ... +30 градусов. Кратковременные дожди с грозами 7 августа локально гонять по Запада и Севера. В центральных областях, на юге и востоке будет сухо и солнечно ", - рассказала Диденко.

В Киеве 7 августа ожидается +26 ... + 28 ° C, вероятны дождь и гроза.

8 августа в большинстве областей Украины ожидается усиление жары, а в западных областях - наоборот посвежеет.