Финнам вернут 800 млн евро из-за налоговых изменений

6 августа, 2019, 11:33

Более 1,5 млн жителей Финляндии получат назад переплаченный подоходный налог на общую сумму около 800 млн евро

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Helsingin Sanomat.

В связи с внесенными в налоговую систему изменениями, переплаченный подоходный налог в Финляндии теперь будет возвращается через несколько дней, и 6 августа количество получателей этих денег будет наибольшим.

Особенно тщательно до 6 августа подготовились магазины бытовой техники и электроники.

Некоторые торговые сети специально к этому дню значительно пополнилы запасы товаров на складе.

Многие покупатели делают крупные покупки, такие как компьютеры, бытовая техника и телевизоры, именно в день возвращения подоходного налога.