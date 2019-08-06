Финнам вернут 800 млн евро из-за налоговых изменений
6 августа, 2019, 11:33
Более 1,5 млн жителей Финляндии получат назад переплаченный подоходный налог на общую сумму около 800 млн евро
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Helsingin Sanomat.
В связи с внесенными в налоговую систему изменениями, переплаченный подоходный налог в Финляндии теперь будет возвращается через несколько дней, и 6 августа количество получателей этих денег будет наибольшим.
Особенно тщательно до 6 августа подготовились магазины бытовой техники и электроники.
Некоторые торговые сети специально к этому дню значительно пополнилы запасы товаров на складе.
Многие покупатели делают крупные покупки, такие как компьютеры, бытовая техника и телевизоры, именно в день возвращения подоходного налога.
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