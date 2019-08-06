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Espreso.tvСпортЭкс-тренер "Милана" Гаттузо может возглавить клуб Бекхэма

Экс-тренер "Милана" Гаттузо может возглавить клуб Бекхэма


фото: milan.news
Экс-тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо получил приглашение от владельца американского клуба "Интер Майами" Дэвида Бекхэма возглавить команду

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport

Дэвид Бекхэм хочет видеть на посту главного тренера "Интер Майами" своего бывшего одноклубника Дженнаро Гаттузо. Легендарные игроки пересекались в сезоне 2009-2010 в составе итальянского "Милана".

41-летний Гаттузо в прошлом сезоне тренировал "Милан", который финишировал на 5-м месте в чемпионате Италии. Однако, свою работу в клубе итальянец не продлил, ведь не выполнил задание попасть в Лигу чемпионов.

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