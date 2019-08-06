Экс-тренер "Милана" Гаттузо может возглавить клуб Бекхэма

6 августа, 2019, 13:45

Экс-тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо получил приглашение от владельца американского клуба "Интер Майами" Дэвида Бекхэма возглавить команду

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport

Дэвид Бекхэм хочет видеть на посту главного тренера "Интер Майами" своего бывшего одноклубника Дженнаро Гаттузо. Легендарные игроки пересекались в сезоне 2009-2010 в составе итальянского "Милана".

41-летний Гаттузо в прошлом сезоне тренировал "Милан", который финишировал на 5-м месте в чемпионате Италии. Однако, свою работу в клубе итальянец не продлил, ведь не выполнил задание попасть в Лигу чемпионов.

Напомним, в апреле в матче чемпионата Италии с "Болоньей" игрок "Милана" Тьемуе Бакайоко отказался выходить на замену, проигнорировав требование тренера Дженнаро Гаттузо .

Добавим, что 2 февраля Дэвид Бекхэм стал директором английского клуба "Сэлфорд Сити" .

.