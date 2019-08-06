ЦИК объявила победителя после пересчета голосов в округе №50 в Покровске

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

"На основании протокола ОИК об итогах голосования в округе № 50 Комиссия установила результаты, согласно которым избранным народным депутатом Украины становится Требушкина Р.В.", - заявил Центризбирком.

В ЦИК сообщили, что Комиссия приняла постановление "О фактах нарушения избирательных прав в округе № 50 на внеочередных выборах народных депутатов Украины от 21 июля 2019" и направила обращение в Национальную полицию для проведения проверки изложенных в постановлении нарушений.

Напомним, 24 июля ЦИК обработала 100% протоколов на 50-м округе в Покровске Донецкой области, куда из-за протестов полиция на вертолете доставила спецподразделение.

Борьба в округе шла между Покровским городским головой Русланом Требушкиним, который выдвигался от "Оппозиционного блока", и самовыдвиженцем, Добропольским мэром Андреем Аксеновым.

По итогам подсчета голосов, Требушкин получил мандат.

с 22 июля в Покровске продолжается протестная акция за подсчет голосов, люди установили палатки, сносили шины.

Для стабилизации ситуации в в одномандатном избирательном участке №50 в Покровске во время подсчета голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции.

24 июля ребята "спортивного вида" угрожали активистам.

4 августа в городе Покровск Донецкой области началась передача уполномоченным представителям ЦИК пакетов с избирательными документами избирательных участков, указанных в постановлении Комиссии № 1849, с избирательными бюллетенями по выборам народных депутатов Украины для голосования в ОИК № 50.