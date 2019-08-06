//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЦИК объявила победителя после пересчета голосов в округе №50 в Покровске

ЦИК объявила победителя после пересчета голосов в округе №50 в Покровске

Центральная избирательная комиссия объявила результаты в одномандатном избирательном округе № 50, что в Покровске Донецкой области. По подсчетам ЦИК победил представитель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Руслан Требушкин

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

"На основании протокола ОИК об итогах голосования в округе № 50 Комиссия установила результаты, согласно которым избранным народным депутатом Украины становится Требушкина Р.В.", - заявил Центризбирком.

В ЦИК сообщили, что Комиссия приняла постановление "О фактах нарушения избирательных прав в округе № 50 на внеочередных выборах народных депутатов Украины от 21 июля 2019" и направила обращение в Национальную полицию для проведения проверки изложенных в постановлении нарушений.

  • Напомним, 24 июля ЦИК обработала 100% протоколов на 50-м округе в Покровске Донецкой области, куда из-за протестов полиция на вертолете доставила спецподразделение.

  • Борьба в округе шла между Покровским городским головой Русланом Требушкиним, который выдвигался от "Оппозиционного блока", и самовыдвиженцем, Добропольским мэром Андреем Аксеновым.

  • По итогам подсчета голосов, Требушкин получил мандат.

  • с 22 июля в Покровске продолжается протестная акция за подсчет голосов, люди установили палатки, сносили шины.

  • Для стабилизации ситуации в в одномандатном избирательном участке №50 в Покровске во время подсчета голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции.

  • 24 июля ребята "спортивного вида" угрожали активистам.

  • 4 августа в городе Покровск Донецкой области началась передача уполномоченным представителям ЦИК пакетов с избирательными документами избирательных участков, указанных в постановлении Комиссии № 1849, с избирательными бюллетенями по выборам народных депутатов Украины для голосования в ОИК № 50.

  • 5 августа Центральная избирательная комиссия осуществила повторный пересчет голосов и установила результаты выборов в одномандатном округе №50 в Покровске Донецкой области.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

6 августа, 2019 вторник

5 августа, 2019 понедельник

больше новостей

6 августа, 2019 вторник

5 августа, 2019 понедельник

4 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать