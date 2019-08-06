ЦИК объявила победителей в 198 одномандатных округах

6 августа, 2019, 08:58

Центральная избирательная комиссия объявила результаты внеочередных выборов в Верховную Раду 21 июля со 198 одномандатного округа 199. В одномандатном избирательном округе №210 результаты выборов пока не установлены

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Центризбирком признал избранными еще 7 народных депутатов Украины:

в ОВО № 50 - Требушкин Г. В .;

в ОВО № 69 - Балога В. И .;

в ОВО № 119 - Бондарь М. л;

в ОВО № 193 - Марчук И. П .;

в ОВО № 198 - Рудик С. Я .;

в ОВО № 207 - Зуев М. С .;

в ОВО № 209 - Зуб А.

В общем признаны избранными 225 народных депутатов Украины в ЗБВО и 198 - в ОВО.

"Таким образом, по состоянию на 5 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 423 народных депутатов Украины, в частности: 225 в общегосударственном многомандатном избирательном округе, 198 - в одномандатных избирательных округах", - говорится в сообщении ЦИК.

В одномандатном избирательном округе №210 результаты выборов в определенный законодательством срок установить не удалось, поскольку ОИК до сих пор перечисляет по решению суда голоса на ряде участков.

ЦИК обязала ОИК №210 передать ей соответствующие документы до 16:00 6 августа.

Напомним, в субботу, 3 августа, Центральная избирательная комиссия объявила результаты внеочередных выборов в Верховную Раду 21 июля в многомандатном избирательном округе (по спискам партий). Согласно подсчетам, пария "Слуга народа" по партийным спискам получила - 124 мандата; "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 37; "Батькивщина" - 24; "Европейская солидарность" - 23 и "Голос" - 17 мандатов.