Аномальная жара в Японии: 57 погибших, 18 тыс. госпитализированных
6 августа, 2019, 16:24
За прошедшую неделю в Японии погибли 57 человек, еще 18 347 человек были госпитализированы в результате длительной жары в стране
Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на данные Управления по борьбе со стихийным бедствием Японии.
"57 человек погибли от медицинских симптомов, связанных с жарой, в Японии за прошедшую неделю, в то время как количество госпитализированных возросло более чем втрое по сравнению с предыдущей неделей - с 5 664 до 18 347 человек", - говорится в сообщении.
Больше всего человек были госпитализированы в Токио (1 857), Айчи (1 342) и Сайтама (1 307).
Как отмечают в Управлении, жара в Японии задержалась из-за высокого давления в атмосфере над японским архипелагом.
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