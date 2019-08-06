"57 человек погибли от медицинских симптомов, связанных с жарой, в Японии за прошедшую неделю, в то время как количество госпитализированных возросло более чем втрое по сравнению с предыдущей неделей - с 5 664 до 18 347 человек", - говорится в сообщении.

Больше всего человек были госпитализированы в Токио (1 857), Айчи (1 342) и Сайтама (1 307).

Как отмечают в Управлении, жара в Японии задержалась из-за высокого давления в атмосфере над японским архипелагом.