Американские фондовые рынки испытали наибольшее падение с начала года

6 августа, 2019, 13:28

5 августа на Уолл-стрит произошло крупнейшее в 2019 году падение курсов акций

Об этом пишет Reuters.

На фоне торгового конфликта с Китаем индекс S & P 500, в который входят 500 крупнейших американских компаний, упал на 3 процента, индекс Dow Jones - на 2,9 процента, Nasdaq - на 3,5 процента.

Падение Dow Jones стало шестым крупнейшим падением этого индекса в сутки в истории.

Котировки Apple упали более чем на 5%, IBM - почти на 4,5%. Это наибольшее падение с декабря 2018 года, отмечает Reuters.

В то же время доходность 10-летней облигации федерального казначейства опустилась ниже отметки 1,75%, что является минимальным показателем с конца 2016 года.

Падение котировок связано со снижением стоимости китайского юаня: 5 августа его курс опустился до минимального за 10 лет значения. Президент США Дональд Трамп увидел в происходящем признаки того, что власти Китая манипулируют своей валютой.

Инвесторы начинают осознавать последствия затяжного конфликта между Китаем и США и переключаются на другие активы: золото подорожало до 1,5 тыс долларов за унцию, растут японская иена и криптовалюта. Стоимость Bitcoin резко увеличилась и достигла отметки в 11 831 доллара. За прошедшие сутки рост составил 8%.

Напомним, Китай ответил на угрозу Дональда Трампа о пошлинах, дав юаню упасть до минимального более чем за десятилетие уровня и поручив государственным компаниям приостановить импорт сельскохозяйственной продукции США.

Это вызвало стремительный спад на мировых финансовых рынках. Так, японский индикатор Nikkei 225 потерял 1,7%, китайский Shanghai Composite - 1,6%, гонконгский Hang Seng - 2,85%.