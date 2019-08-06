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Espreso.tvОбщество366 погибших, 429 раненых и 300 пленных: 5 лет назад начались бои за Иловайск

366 погибших, 429 раненых и 300 пленных: 5 лет назад начались бои за Иловайск


фото: pravda.ua
6 августа, пять лет назад начались бои за Иловайск, которые продолжались в течение месяца и стали одной из крупнейших битв и одной из самых трагических страниц российско-украинской войны

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Несколько штурмов Иловайска, тяжелые бои, уничтожение нашими бойцами террористов, регулярные подразделения российской армии, "гуманитарный коридор"... По данным Генпрокуратуры, в Иловайском котле погибли 366 военнослужащих добровольческих батальонов и ВСУ, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен Вооруженные Силы Украины понесли значительные потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 млн грн.

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Согласно выводам экспертов и комплексу других полученных доказательств, единственным фактором, который находится в непосредственной причинно-следственной связи с Иловайской трагедией, является военная агрессия Вооруженных Сил Российской Федерации в виде прямого вторжения на территорию Украины и дальнейшее совершение военными страны-агрессора военных преступлений.

 

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