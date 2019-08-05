Зеленский и Джонсон обсудили отношения стран после выхода Британии из ЕС

5 августа, 2019, 19:30

Президент Украины провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании

Об этом говорится на сайте президента Украины.

Глава государства поздравил Бориса Джонсона с убедительной победой на недавних выборах лидера Консервативной партии Великобритании.

Зеленский поблагодарил британское правительство за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также помощь нашей стране в осуществлении реформ и усилении обороноспособности.

"Речь шла также о дальнейшем развитии украинской-британских двусторонних отношений, в частности после выхода Великобритании из состава ЕС, а также о необходимости интенсификации контактов на высшем уровне", - отметили в пресс-службе.