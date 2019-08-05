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Espreso.tvОбществоЗеленский и Джонсон обсудили отношения стран после выхода Британии из ЕС

Зеленский и Джонсон обсудили отношения стран после выхода Британии из ЕС

Президент Украины провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании

Об этом говорится на сайте президента Украины.

Глава государства поздравил Бориса Джонсона с убедительной победой на недавних выборах лидера Консервативной партии Великобритании.

Зеленский поблагодарил британское правительство за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также помощь нашей стране в осуществлении реформ и усилении обороноспособности.

"Речь шла также о дальнейшем развитии украинской-британских двусторонних отношений, в частности после выхода Великобритании из состава ЕС, а также о необходимости интенсификации контактов на высшем уровне", - отметили в пресс-службе.

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