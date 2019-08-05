Завершение действия ДРСМД: Путин заявил о возобновлении гонки вооружений

"По нашему мнению, действия США, которые привели к ликвидации Договора о ракетах средней и малой дальности, неизбежно приведут к девальвации, расшатают всю конструкцию глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия. Такой сценарий означает возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения", - предупредил Путин.

По мнению российского лидера, повод для выхода США из договора является надуманным.

Кроме того, Путин заявил, что ответственность за риски для мира в мире "полностью лежит на американской стороне".

"Вместо вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности США просто перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабного военного конфликта, в том числе с применением ядерного оружия", - подчеркнул он.