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Espreso.tvОбществоЗавершение действия ДРСМД: Путин заявил о возобновлении гонки вооружений

Завершение действия ДРСМД: Путин заявил о возобновлении гонки вооружений


фото: reuters
Президент России Владимир Путин заявил, что действия США по ликвидации Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности приведут к ничем не сдерживаемой гонке вооружения
Об этом сообщает пресс-служба президента России Владимира Путина.

"По нашему мнению, действия США, которые привели к ликвидации Договора о ракетах средней и малой дальности, неизбежно приведут к девальвации, расшатают всю конструкцию глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия. Такой сценарий означает возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения", - предупредил Путин.

По мнению российского лидера, повод для выхода США из договора является надуманным.

Кроме того, Путин заявил, что ответственность за риски для мира в мире "полностью лежит на американской стороне".

"Вместо вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности США просто перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабного военного конфликта, в том числе с применением ядерного оружия", - подчеркнул он.

  • Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что 2 февраля, Соединенные Штаты прекратят свои обязательства по Договору о РСМД и начнут процесс выхода из него, если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев.
  • Президент США Дональд Трамп заявил , что США разработают военные варианты ответа на нарушение Москвой Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
  • НАТО поддержало выход США из ракетного договора и возложило ответственность на РФ.
  • В Москве заявили, что в случае выхода США из ракетного договора, Европа становится мишенью для российских ракет.
  • 4 марта Путин подписал указ о прекращении выполнения ракетного договора.
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