За подкуп избирателей в округе Одесщины женщине грозит тюрьма

5 августа, 2019, 13:04

Котовска местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы Подольска Одесской области, которую правоохранители подозревают в подкупе избирателей на внеочередных парламентских выборах

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"По данным следствия, в июле, во время предвыборной кампании внеочередных парламентских выборов, гражданка предлагала жителям микрорайона Подольска продать свой голос. За 1 тыс. грн подильчаны должны были проголосовать за одного из кандидатов в округе. В общем женщина" приобрела "16 голосов", - говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранительные органы изъяли черновые записи с фамилиями лиц, которым выплачены деньги.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Подольского отдела полиции.

В прокуратуре отметили, что за подкуп избирателей предусмотрено наказание - от 5 до 7 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.