За подкуп избирателей в округе Одесщины женщине грозит тюрьма
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
"По данным следствия, в июле, во время предвыборной кампании внеочередных парламентских выборов, гражданка предлагала жителям микрорайона Подольска продать свой голос. За 1 тыс. грн подильчаны должны были проголосовать за одного из кандидатов в округе. В общем женщина" приобрела "16 голосов", - говорится в сообщении.
Во время обысков правоохранительные органы изъяли черновые записи с фамилиями лиц, которым выплачены деньги.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Подольского отдела полиции.
В прокуратуре отметили, что за подкуп избирателей предусмотрено наказание - от 5 до 7 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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