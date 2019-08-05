//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирЯпония формирует космические войска, - СМИ

Япония формирует космические войска, - СМИ


фото: japantimes
Правительство Японии планирует до 2020 года создать космическое подразделение в Силах самообороны страны
Об этом сообщает газета The Yomiuri Shimbun со ссылкой на несколько правительственных источников.

"Правительство (Японии, - ред.) завершает процедуру по созданию космического подразделения в Силах самообороны страны до 2020 года", - говорится в сообщении.

По данным газеты, в подразделении, которое будет базироваться в столице, Токио, будут служить около 70 человек.

Своим решением Япония не хочет отставать от США, Китая и России, которые уже выразили желание использовать космос в военных целях.

Как сообщает The Yomiuri Shimbun, сейчас японское правительство разрабатывает наземную наблюдательный систему за космосом, с радаром и оптическим телескопом, которая должна заработать в 2023 году.

Отмечается, что сначала Токио планировало создать космическое подразделение в 2022 году, до начала работы этой наблюдательного системы, однако, решение было ускорено в связи с активностью других стран в этом вопросе.

Как сообщалось, 20 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о создании космических войск.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

5 августа, 2019 понедельник

больше новостей

5 августа, 2019 понедельник

4 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать