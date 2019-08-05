Япония формирует космические войска, - СМИ

"Правительство (Японии, - ред.) завершает процедуру по созданию космического подразделения в Силах самообороны страны до 2020 года", - говорится в сообщении.

По данным газеты, в подразделении, которое будет базироваться в столице, Токио, будут служить около 70 человек.

Своим решением Япония не хочет отставать от США, Китая и России, которые уже выразили желание использовать космос в военных целях.

Как сообщает The Yomiuri Shimbun, сейчас японское правительство разрабатывает наземную наблюдательный систему за космосом, с радаром и оптическим телескопом, которая должна заработать в 2023 году.

Отмечается, что сначала Токио планировало создать космическое подразделение в 2022 году, до начала работы этой наблюдательного системы, однако, решение было ускорено в связи с активностью других стран в этом вопросе.

Как сообщалось, 20 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о создании космических войск.