Япония формирует космические войска, - СМИ
"Правительство (Японии, - ред.) завершает процедуру по созданию космического подразделения в Силах самообороны страны до 2020 года", - говорится в сообщении.
По данным газеты, в подразделении, которое будет базироваться в столице, Токио, будут служить около 70 человек.
Своим решением Япония не хочет отставать от США, Китая и России, которые уже выразили желание использовать космос в военных целях.
Как сообщает The Yomiuri Shimbun, сейчас японское правительство разрабатывает наземную наблюдательный систему за космосом, с радаром и оптическим телескопом, которая должна заработать в 2023 году.
Отмечается, что сначала Токио планировало создать космическое подразделение в 2022 году, до начала работы этой наблюдательного системы, однако, решение было ускорено в связи с активностью других стран в этом вопросе.
Как сообщалось, 20 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о создании космических войск.
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