Victoria's Secret впервые наняла модель-трансгендера

5 августа, 2019, 15:11

Модный американский бренд женской одежды Victoria's Secret нанял на работу первую трансгендерную модель

22-летняя бразильянка Валентина Сампайо снимется в новой кампании VS Pink, пишет DailyMail.

Примечательно, что за год до этого директор по маркетингу Victoria's Secret Эд Разек заявил, что трансгендеры и модели plus size не подойдут бренду.

"Рассматривали ли мы такую возможность? Конечно. Но пришли к выводу, что не пойдем по этому пути. Не думаю, что мы должны ориентироваться на всех возможных покупателей. Мы работаем на конкретную аудиторию. С моделями-трансгендерами, как и с девушками plus size, мы сотрудничать не будем. Наше шоу - это 42-минутная сказка", - цитирует Разека DailyMail.

22-летняя Валентина Сампайо поделилась новостью о сотрудничестве с известным брендом в Instagram. Она опубликовала фотографию в халате, и подписала снимок: "бэкстейдж снимок VS Pink".

В 2017 году девушка оказалась на обложке французского Vogue.