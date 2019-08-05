//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоVictoria&#39;s Secret впервые наняла модель-трансгендера

Victoria's Secret впервые наняла модель-трансгендера


фото: glamour
Модный американский бренд женской одежды Victoria's Secret нанял на работу первую трансгендерную модель

22-летняя бразильянка Валентина Сампайо снимется в новой кампании VS Pink, пишет DailyMail.

Примечательно, что за год до этого директор по маркетингу Victoria's Secret Эд Разек заявил, что трансгендеры и модели plus size не подойдут бренду.

"Рассматривали ли мы такую возможность? Конечно. Но пришли к выводу, что не пойдем по этому пути. Не думаю, что мы должны ориентироваться на всех возможных покупателей. Мы работаем на конкретную аудиторию. С моделями-трансгендерами, как и с девушками plus size, мы сотрудничать не будем. Наше шоу - это 42-минутная сказка", - цитирует Разека DailyMail.

22-летняя Валентина Сампайо поделилась новостью о сотрудничестве с известным брендом в Instagram. Она опубликовала фотографию в халате, и подписала снимок: "бэкстейдж снимок VS Pink".

В 2017 году девушка оказалась на обложке французского Vogue.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

5 августа, 2019 понедельник

больше новостей

5 августа, 2019 понедельник

4 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать