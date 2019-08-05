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Espreso.tvОбществоВ "Слуге народа" обещают внести госбюджет на 2020 год до середины сентября

В "Слуге народа" обещают внести госбюджет на 2020 год до середины сентября

В партии Слуга народа надеются, что новый Кабинет министров до 15 сентября подаст в Верховную Раду 9-го созыва законопроект о государственном бюджете на 2020 год

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"До 15 сентября, ожидаем, что новое правительство внесет в парламент бюджет", - сказал новоизбранный народный депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев .

Напомним, согласно Бюджетному кодексу Украины, Кабинет министров Украины утверждает и представляет в парламент до 15 сентября проект закона о государственном бюджете на следующий год.

Во время предвыборной кампании Гетманцев был экспертом по вопросам налогообложения, публичных финансов и банковского права в команде Зеленского.

 
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