В Москве отреагировали на призыв Помпео вернуть оккупированный Крым Украине

5 августа, 2019, 10:54

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в "неуважении демократического выбора" из-за призыва вернуть оккупированный Крым Украине

Об этом Мария Захарова написала в Facebook.

"Последний человек, которому Крым то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан", - заявила представитель МИД РФ.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что незаконно аннексированный полуостров должен вернуться в состав Украины. Он подчеркнул, что неприемлемо считать Крым российским регионом .