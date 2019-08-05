В Москве отреагировали на призыв Помпео вернуть оккупированный Крым Украине
5 августа, 2019, 10:54
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в "неуважении демократического выбора" из-за призыва вернуть оккупированный Крым Украине
Об этом Мария Захарова написала в Facebook.
"Последний человек, которому Крым то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан", - заявила представитель МИД РФ.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что незаконно аннексированный полуостров должен вернуться в состав Украины. Он подчеркнул, что неприемлемо считать Крым российским регионом .
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