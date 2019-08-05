В Киеве средняя зарплата выросла на 18% за год, - КГГА

5 августа, 2019, 07:47

Среднемесячная заработная плата в Киеве составила 15183 грн, что на 18% превышает аналогичный показатель 2018 года

Об этом заявила директор Департамента экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации Наталья Мельник, передает пресс-служба КГГА.

"По последним статистическим данным среднемесячная заработная плата в городе Киеве составляет 15 183 грн, что на 18% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Вместе с тем, до 6,7% сократился уровень безработицы", - отметила она.

Мельник также сообщила, что оборот розницы вырос на 14,4%, а экспорт и импорт товаров - на 21,4% и 11,6% соответственно.

Кроме этого, за первое полугодие 2019 на 19,5% увеличился объем строительных работ в столице.