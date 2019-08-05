В Киеве средняя зарплата выросла на 18% за год, - КГГА
Об этом заявила директор Департамента экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации Наталья Мельник, передает пресс-служба КГГА.
"По последним статистическим данным среднемесячная заработная плата в городе Киеве составляет 15 183 грн, что на 18% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Вместе с тем, до 6,7% сократился уровень безработицы", - отметила она.
Мельник также сообщила, что оборот розницы вырос на 14,4%, а экспорт и импорт товаров - на 21,4% и 11,6% соответственно.
Кроме этого, за первое полугодие 2019 на 19,5% увеличился объем строительных работ в столице.
- Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2019 года составила 10783 грн и впервые превысила эквивалент $ 400 .
- Средняя заработная плата в долларовом эквиваленте в марте 2019 почти достигла показателем марта 2013 года - $ 385. Разница составила $ 9.
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В 2018 году реальная заработная плата в Украине превысила уровень докризисного 2013 года . Производительность труда также возросло.
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