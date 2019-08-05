В Кракове задержали 20 россиян, которые подрались с поляками
5 августа, 2019, 15:47
Польская полиция задержала в Кракове 20 граждан России, в основном чеченцев, за участие в драке с местными футбольными фанатами
Об этом сообщает RMF24.
Драка произошла возле одного из краковских торговых центров. Подрались между собой граждане РФ, части чеченской национальности, и фанаты футбольного клуба "Краковия".
Среди задержанных полицией также несколько граждан Польши.
Правоохранители изъяли у задержанных оружие и наркотики.
Причиной драки стало выяснение отношений по поводу нелегальной торговли, в основном сигаретами.
Правоохранители обыскивают помещения задержанных.
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