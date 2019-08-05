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Espreso.tvМирВ Кракове задержали 20 россиян, которые подрались с поляками

В Кракове задержали 20 россиян, которые подрались с поляками


фото: rmf24
Польская полиция задержала в Кракове 20 граждан России, в основном чеченцев, за участие в драке с местными футбольными фанатами

Об этом сообщает RMF24.

Драка произошла возле одного из краковских торговых центров. Подрались между собой граждане РФ, части чеченской национальности, и фанаты футбольного клуба "Краковия".

Среди задержанных полицией также несколько граждан Польши.

Правоохранители изъяли у задержанных оружие и наркотики.

Причиной драки стало выяснение отношений по поводу нелегальной торговли, в основном сигаретами.

Правоохранители обыскивают помещения задержанных.

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