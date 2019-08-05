В Каире произошел взрыв, не менее 19 погибших

5 августа, 2019, 10:14

По крайней мере 19 человек погибли, не менее 30 получили ранения при взрыве возле онкологического центра в столице Египта Каире

По данным египетского МЗ, взрыв произошел в результате ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщает DW.

Отмечается, что в результате ДТП возник крупный пожар.

Среди версий также называют разрыв баллона с кислородом, однако неизвестно, был он внутри здания или снаружи.

Полиция пока не сообщает о причинах взрыва. Генпрокурор Египта отправил на место происшествия рабочую группу следователей.

Напомним, в мае в Египте вблизи пирамид прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом, в результате чего пострадали 17 человек.