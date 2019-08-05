В Каире произошел взрыв, не менее 19 погибших
5 августа, 2019, 10:14
По крайней мере 19 человек погибли, не менее 30 получили ранения при взрыве возле онкологического центра в столице Египта Каире
По данным египетского МЗ, взрыв произошел в результате ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщает DW.
Отмечается, что в результате ДТП возник крупный пожар.
Среди версий также называют разрыв баллона с кислородом, однако неизвестно, был он внутри здания или снаружи.
Полиция пока не сообщает о причинах взрыва. Генпрокурор Египта отправил на место происшествия рабочую группу следователей.
Напомним, в мае в Египте вблизи пирамид прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом, в результате чего пострадали 17 человек.
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